Projekt für „Nachteulen“

Würzburg. In Würzburg startet ein Bürgerwissenschaftsprojekt: Im September und Oktober können Freiwillige Art und Ausmaß der künstlichen Beleuchtung in der Stadt kartografieren. Das öffentliche Bewusstsein für Lichtverschmutzung und für die gesundheitlichen und ökologischen Wirkungen von künstlichem Licht ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Dennoch beleuchten die Menschen ihre Umgebung immer stärker. Das zeigen Satelliten- und Luftaufnahmen der Erde bei Nacht.

Was die Aufnahmen nicht zeigen ist, welche Lichtquellen am Boden die bis in den Orbit sichtbaren Lichtemissionen verursachen. Um diese Datenlücke zu schließen, hat ein Team des Helmholtz-Zentrums Potsdam die App Nachtlichter entwickelt. Mit der App lassen sich künstliche Lichtquellen am Boden erstmals systematisch erfassen und kartieren. Im September und Oktober kommt die App nun in Würzburg zum Einsatz – in einer groß angelegten bürgerwissenschaftlichen Messkampagne.

„Alle Interessierten sind eingeladen, sich am Nachtlichter-Zählen zu beteiligen und so wertvolle wissenschaftliche Daten zu generieren“, sagen Katharina Leiter und Marcus Langejahn, die das Projekt in Würzburg organisieren. Beide promovieren am Lehrstuhl für Astronomie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg zum Thema Röntgenemission entfernter aktiver Galaxienkerne. In Würzburg werden die Bürgerwissenschaftsteams im September und Oktober nach Einbruch der Dunkelheit ausschwärmen. Mit der Nachtlichter-App werden sie im Frauenland und der Altstadt alle Lichtquellen entlang definierter Straßen erfassen. Die Auftaktveranstaltung findet per Online-Meeting statt, und zwar am Freitag, 27. August, sowie am Dienstag, 31. August. Mitmachen können alle, die einen abendlichen Spaziergang mit Bürgerwissenschaft verbinden möchten. jmu