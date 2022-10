Pontifikalrequiem für die verstorbene Barbara Stamm

Würzburg. Bischof Dr. Franz Jung feiert am Freitag, 14. Oktober, um 14 Uhr im Würzburger Kiliansdom ein Pontifikalrequiem für Barbara Stamm, Landtagspräsidentin a. D. und Ehrenvorsitzende des Diözesan-Caritasverbands Würzburg. Sie starb am Mittwoch, 5. Oktober, in Würzburg. Im Rahmen der Feier sprechen unter anderem der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Für die musikalische Gestaltung sorgen Domorganist Professor Stefan Schmidt, der Würzburger Domchor, das Bayerische Staatsorchester und Sopranistin Maria Bernius unter der Leitung von Domkapellmeister Alexander Rüth. Es erklingt das Requiem in d-moll, KV 626, von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Gottesdienst wird live vom Bayerischen Fernsehen übertragen.

