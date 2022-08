Polizisten fangen Ringelnatter

Aschaffenburg. In der Nacht zum Sonntag meldeten Passanten der Bundespolizei in Aschaffenburg, dass sich eine Schlange am Bahnhofsvorplatz befindet (Bild). Nachdem die Beamten das Tier gefunden hatten, konnte es kurze Zeit später mittels einer Plastikbox eingefangen werden. In Absprache mit der Feuerwehr Aschaffenburg wurde die Ringelnatter dem örtlichen Tierheim übergeben. Eine Gefährdung Unbeteiligter bestand zu keinem Zeitpunkt. Bild: Bundespolizei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Extremismus Mitarbeiter zeigen IS-Geste am Düsseldorfer Flughafen Mehr erfahren Kriminalität Mann überfällt Tankstelle Mehr erfahren