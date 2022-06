Polizei zeigt Präsenz

Würzburg. An diesem Samstag jährt sich der Messerangriff am Würzburger Barbarossaplatz zum ersten Mal. Mit Bezug auf den Jahrestag haben mehrere Gruppierungen Versammlungen angekündigt. „Die Würzburger Polizei wird mit Unterstützungskräften der bayerischen Bereitschaftspolizei in der Innenstadt präsent sein, um gleichermaßen das Recht auf Versammlungsfreiheit sowie das störungsfreie und pietätvolle Gedenken zu ermöglichen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bis Freitag waren sechs Versammlungen angemeldet. Die angekündigten Teilnehmerzahlen beliefen sich in der Spitze auf bis zu 300 Personen. Hinweise auf mögliche Sicherheitsstörungen lagen nicht vor. Zwischen 10 und 20 Uhr ist insbesondere im Bereich um den Barbarossaplatz mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

