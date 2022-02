Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Würzburg. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt vor einer neuen Variante des sogenannten Callcenterbetrugs. Unbekannte Täter wenden sich neuestens mittels Textnachrichten per WhatsApp an potentielle Opfer und versuchen diese zu Überweisungen von Geldbeträgen zu veranlassen. In der Nachricht schreiben bislang unbekannte Täter beispielsweise: „Hallo Oma, mein Handy ist kaputt und das ist meine neue Nummer.“ Sobald das Opfer auf die Nachricht reagiert, wird analog dem „Enkeltrick“ per Telefon eine Notlage vorgetäuscht und erklärt, es müsste dringend ein Geldbetrag auf ein Bankkonto überwiesen werden. Meist werden hier mehrere Tausend Euro gefordert. Da derartige Fälle letzter Zeit auch bei den Dienststellen der Polizei in Unterfranken angezeigt wurden, warnt das Polizeipräsidium Unterfranken vor dieser Betrugsmasche.

