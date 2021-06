Kürnach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer richtete am Mittwochmorgen mutmaßlich mit einem Lkw im Baustellenbereich der A 7 bei Kürnach einen Schaden von rund 5000 Euro an. Außerdem verschob das Fahrzeug die Fahrbahntrennung so weit nach links, dass die Gegenfahrbahn für die erneute Ausrichtung der Trennung komplett gesperrt werden musste.

