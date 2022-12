Polizei sucht Geisterfahrer

Kist. Mehrere Verkehrsteilnehmer entgingen am Sonntag nur knapp einem Unfall mit einem Geisterfahrer auf der A 81 bei Kist. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 16 Uhr erreichten gleich mehrere Mitteilungen die Polizei. Übereinstimmend wurde ein Falschfahrer auf der A 81 mitgeteilt, der auf der Überleitung zur A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt in entgegengesetzter Richtung fuhr. Dabei wurden Unfälle nur vermieden, weil die aufmerksamen Autofahrer äußerst rechts fuhren und schnell reagierten. Laut Polizei wurden Geschwindigkeiten zwischen 100 und 160 km/h gefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Geisterfahrer verlief ergebnislos. Bekannt ist, dass es sich vermutlich um einen Pkw des Fabrikats Dacia in heller Farbe und mit polnischer Zulassung handelte. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried sucht nun Zeugen des Vorfalls.