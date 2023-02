Polizei stoppt Raser auf A 3

Biebelried. Mit 544 PS unter der Haube wurde am Dienstag ein Porsche-Fahrer auf der A3 in Richtung Nürnberg mit 215 km/h gemessen. Das in einem 120er Bereich, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ermittlungen ergaben dann noch, dass der Mann seinen Führerschein erst seit etwa zwei Wochen wieder hatte. Dieser wurde ihm zuvor ebenfalls wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes abgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 12 Uhr wurde eine Zivilstreife der Autobahnpolizei, die mit Messtechnik ausgestattet ist, von dem Porsche überholt, der mit 215 Sachen unterwegs war. Pech für den Fahrer, dass dies in einem Bereich stattfand, der auf 120 km/h begrenzt war. Der 43-Jährige aus dem Raum Wertheim konnte im Bereich Biebelried, Fahrtrichtung Nürnberg, nur mit Mühe von dem Polizeiauto eingeholt und angehalten werden. Dem Herrn drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.