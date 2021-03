Wiesenfeld. Nach wie vor führt die Kriminalpolizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg intensive Ermittlungen durch, um den Mord an Sabine Back 1993 in Wiesenbach (Landkreis Main-Spessart) lückenlos aufzuklären. Wie berichtet, hat die Polizei in Wiesenfeld Anwohner befragt und Flyer verteilt, um auf das Zeugentelefon hinzuweisen und neue wichtige Hinweise zu erlangen, die für die Aufklärung des Verbrechens von Bedeutung sein könnten. Insbesondere bei Anwohnerbefragung wurden viele Hinweise entgegengenommen. Allerdings wurde bekannt, dass einzelnen Bürgern offenbar wichtige Informationen vorliegen, die sie der Polizei noch nicht mitgeteilt haben. Für die Ermittler, so die Polizei, sei jedoch jedes einzelne Puzzleteil wertvoll.