Polizei nimmt Parfümdieb in Würzburg fest

Würzburg. Die Polizei Würzburg hat am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, einen Ladendieb festgenommen, der zuvor in einem Kaufhaus in der Schönbornstraße in der Würzburger Innenstadt Parfüms im Gesamtwert von etwa 1530 Euro geklaut hatte. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach der Mitteilung des aufmerksamen Ladendetektivs des Kaufhauses, observierte zunächst eine zivile Polizeistreife den Dieb. Als dieser das Kaufhaus mit insgesamt zehn Parfüms in einer präparierten Tasche verließ, erfolgte die vorläufige

Festnahme am Unteren Markt.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg ordnete die Vorführung bei Gericht an.