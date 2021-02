Würzburg. In der Nacht auf Samstag musste die Würzburger Polizei mehrfach wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung einschreiten. Die Polizei beendete zwei Wohnungsfeiern und kleinere Treffen. In allen Fällen wurden Anzeigen erstattet. Bereits gegen 20.40 Uhr fiel einer Streifenbesatzung eine größere Gruppe junger Leute auf, die sich dort in der Stuttgarter Straße an einer Tankstelle aufhielt. Die acht Männer und Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren waren allesamt aus verschiedenen Hausständen aus dem Landkreis sowie dem Stadtgebiet Würzburg. Das Treffen wurde vor Ort aufgelöst. Später in der Nacht wurden noch zwei weitere Partys gemeldet, die von der Polizei aufgelöst wurden. Weiterhin wurde gegen 2.30 Uhr eine Polizeistreife auf vier Personen an einem Auto aufmerksam. Die jungen Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren tranken Bier und Schnaps. Da ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugbesitzer gut 1,6 Promille ergab und dieser aber aus dem Landkreis Würzburg stammte, wurde sein Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt.