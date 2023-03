Polizei kontrollierte Zweiradfahrer in Würzburg

Würzburg. Fahrzeuge wie Mofas, Mopeds, Roller, Segways, E-Scooter und S-Pedelecs dürfen seit 1. März 2023 nur noch mit einem gültigen, schwarzen Versicherungskennzeichen auf öffentlichen Verkehrsgrund gefahren werden. In diesem Zusammenhang wurden am Mittwoch mehrere Kleinkrafträder durch die Würzburger Polizei festgestellt.

In der Mergentheimer Straße in Würzburg kontrollierten Beamte um 14.30 und 22:30 Uhr jeweils einen Rollerfahrer mit grünem Versicherungskennzeichen. Einer der Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen den anderen Fahrer bestand ein aktuelles Fahrverbot.

Des Weiteren sind in der Veitshöchheimer Straße gegen 0.05 Uhr und in der Neubaustraße um 23.05 Uhr jeweils ein E-Scooterfahrer mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen festgestellt worden. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Die beiden Männer, die ohne Fahrerlaubnis fuhren, müssen sich zudem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren trotz Fahrverbot strafrechtlich verantworten, so die Polizei.