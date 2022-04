Polizei identifiziert Verdächtigen

Würzburg. Nach einem Übergriff auf junge Frau hat die Polizei jetzt einen 40-Jähriger als dringend Tatverdächtigen identifiziert. Am Morgen des 5. März war es in der Würzburger Innenstadt zu einem sexuellen Übergriff auf eine 22-Jährige gekommen (wir berichteten). Nachdem das Polizeipräsidium Unterfranken über den Fall berichtet hatte, meldete sich eine Zeugin und lieferte einen entscheidenden Hinweis. Dank ihrer Beobachtung ist es gelungen, einen 40-Jährigen als dringend Tatverdächtigen zu identifizieren.

Wie berichtet, war die 22-Jährige an dem damaligen Samstagmorgen auf dem Nachhauseweg im Stadtgebiet unterwegs. Im Bereich der Residenz wurde sie auf einen Mann aufmerksam, der ihr offenbar folgte.

Die Frau setzte ihren Weg über den Ringpark hinweg bis in die Valentin-Becker-Straße fort. Als sie gegen 4.40 Uhr an ihrer Wohnadresse ankam, wurde sie im Hausflur von dem Mann tätlich angegangen.

Er brachte sie gewaltsam zu Boden und versuchte offenbar, sie zu küssen. Nachdem sich die 22-Jährige wehrte und um Hilfe rief, flüchtete der Täter zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall wurden in der Folge von der Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Nach einem Zeugenaufruf der Polizei meldete sich eine Zeugin, die offenbar auf den flüchtenden Täter aufmerksam geworden war. Ihr Hinweis führte zu weiteren Beweismitteln und zur Identifizierung eines dringend Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 40-Jährigen, der in der Region Nordschwarzwald in Baden-Württemberg wohnhaft ist.

Gegen den Mann, der bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird nun wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung ermittelt. pol