Polizei geht gegen filmende Gaffer vor

Rüdenhausen. Ein Lkw-Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A 3 in Richtung Nürnberg. Es wurde niemand verletzt, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von über 50 000 Euro.

Gegen 5 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der A 3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe der Gemeinde Rüdenhausen übersah er aus bislang unbekannter Ursache den dortigen Fahrbahnteiler aus Beton, der die beiden Fahrbahnen in eine Lkw- und eine Pkw-Spur teilt, und fuhr frontal darauf. Der Lkw kippte auf die rechte Seite und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Der Schaden wird auf rund 56 000 Euro beziffert. Gaffer erschwerten die Unfallaufnahme. Sie filmten mit ihren Handys die Unfallstelle. Die Polizei stellte 80 filmende Verkehrsteilnehmer innerhalb von vier Stunden fest. Gegen sie wird nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, was ein Bußgeld von 100 Euro nach sich zieht.