Polizei findet kiloweise Marihuana

Würzburg. Monatelange Ermittlungen der Würzburger Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg haben jetzt offenbar einen erfolgreichen Abschluss gefunden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hätten Durchsuchungen mehrerer Wohnungen am 10. und 11. Mai und eine großangelegte Durchsuchungsaktion am Donnerstag 20. Mai kiloweise Rauschgift und mutmaßliches Drogengeld zum Vorschein gebracht. Insgesamt befinden sich h´jetzt sieben Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Seit Dezember ermittelt

Seit Dezember 2020 liegen den Rauschgiftfahndern laut Pressemitteilung der Polizei Hinweise vor, dass mehrere Personen in und um Würzburg einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betreiben sollen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg ergingen Durchsuchungsbeschlüsse, die am 10. und 11. Mai von Kriminalbeamten mit Unterstützung von weiteren Kräften wie dem Unterstützungskommando (USK) der Bereitschaftspolizei und dem Sondereinsatzkommando (SEK), der Operativen Ergänzungsdienste aus Würzburg und Schweinfurt sowie weiteren Beamten umliegender Polizeidienststellen vollstreckt wurden.

Elf Objekte durchsucht

Elf Objekte wurden durchsucht. Auch Polizeidiensthundeführer mit Rauschgifthunden waren eingesetzt. Die Beamten fanden insgesamt rund 7,5 Kilogramm Marihuana, 1,5 Kilogramm Haschisch, etwa 60 Gramm Kokain, 100 Gramm Crystal, 40 Gramm MDMA, rund 50 LSD-Trips und rund 250 Konsumeinheiten Amphetamin. Außerdem stellten die Ermittler im Rahmen der Gewinnabschöpfung drei Pkw und Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher, das aus Drogengeschäften stammen dürfte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg erfolgte die Vorführung der Tatverdächtigen am 10. bzw. 11. Mai. Der Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft gegen eine 24-Jährige und sechs Männer im Alter von 32 bis 38 Jahren an. Alle Beschuldigten wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.

Bei der Durchsuchungsaktion am frühen Donnerstagmorgen standen dann insgesamt neun weitere Objekte auf dem Plan der Ermittler. Mit Unterstützungskräften des SEK, des USK sowie mehreren Polizeidiensthundeführern wurden die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse in Würzburg und im Landkreis Würzburg vollzogen.

Strafverfahren eingeleitet

Dabei stießen die Ermittler auf insgesamt 400 Gramm Marihuana, 260 Gramm Amphetamin, 180 Stück Ecstasy, mutmaßliches Drogengeld in vierstelliger Höhe und weitere Kleinstmengen Rauschgift. Außerdem wurden eine PTB-Waffe, ein Elektroschocker sowie ein Schlagstock sichergestellt. Fünf Männer im Alter von 19 bis 31 Jahren und zwei Frauen im Alter von 23 und 52 Jahren wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wurden Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. pol

