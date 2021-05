Polizei findet fünf Kilo Amphetamin

WÜRZBURG. Auf der Rastanlage Würzburg-Süd hat eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried bereits am 5. Mai rund fünf Kilogramm Amphetamin sichergestellt. Dieses befand sich versteckt im Kofferraum. Zudem befanden sich griffbereit im Handschuhfach ein Einhandmesser sowie neben dem Fahrersitz ein Baseballschläger. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die beiden 22 und 45 Jahre alten Fahrzeuginsassen, die einen Mazda aus dem Raum Duisburg fuhren, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg vorgeführt und befinden sich in Haft. DieKriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen. In Folge führte die Duisburger Polizei an den Wohnanwesen der beiden Festgenommenen Durchsuchungen durch. Der Ermittlungsrichter ordnete wegen unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Amphetamin die Untersuchungshaft an. Die beiden Tatverdächtigen sitzen nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. pol

