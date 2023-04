Polizei fasst Raser in Würzburg

Würzburg. Auf der Kantstraße in Würzburg wurde ein Verkehrsteilnehmer durch die Polizei mit einer Geschwindigkeit von 126 km/h gemessen. Erlaubt sind dort nur 50 km/h. Als ihn die Polizei anhalten wollte, fuhr der Fahrer weiter und nur knapp an einem Polizeibeamten vorbei. Anschließend floh er mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Heidingsfeld.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug schließlich in der Stettiner Straße gestoppt und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zunächst einen falschen Namen angab. Ihn erwarten nun Straf- und Bußgeldverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie falscher Namensangabe. Außerdem muss er mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.