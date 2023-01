Polizei fasst jugendliche Räuber in Würzburg

Würzburg. Eine 69-Jährige ist am Montagabend vor ihrem Wohnhaus in Heidingsfeld überfallen worden. Zwei Personen entwendeten das Portemonnaie und flüchteten.

Am Rathausplatz hatte die Frau gegen 19 Uhr Geld abgehoben. Als sie später die Haustür zu ihrer Wohnung aufschloss, wurde sie von zwei Unbekannten festgehalten. Einer der Täter griff in ihre Handtasche und entnahm das Portemonnaie.

Ein Nachbar alarmierte die Polizei. Diese löste eine Großfahndung aus und nahm kurz darauf zwei Tatverdächtige im Alter von 13 und 17 Jahren fest. Zudem steht ein 14-jähriges Mädchen im Verdacht, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Noch am Montagabend übergab die Polizei den 13-Jährigen und die 14-Jährige an die Erziehungsberechtigten, der 17-Jährige kam nach einer Nacht in der Haftzelle am Dienstagmorgen wieder auf freien Fuß.