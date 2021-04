Wernfeld. Ein Ehepaar hatte Mitte Januar in Wernfeld bei Gemünden am Main in seinem Schlafzimmer eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Die 68-jährige Frau starb in der Folge, ihr Ehemann konnte sich von der Vergiftung erholen. Die Kripo Würzburg war mit intensiven Ermittlungen auf die Suche nach der Ursache gegangen. Ein Gutachten belegt nun, dass das Kohlenmonoxid aus dem Pellets-Lager im Keller in das Schlafzimmer geströmt war.

AdUnit urban-intext1