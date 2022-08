Paul Kalkbrenner legt in Würzburg auf

Würzburg. Weltstar Paul Kalkbrenner wird live elektronische Tanzmusik vor der Residenz in Würzburg spielen. Am Freitag, 2. September, ist es im Rahmen des Events „exit: Residenz“ so weit.Techno-Musiker und DJ aus Berlin gilt als der größte elektronische Künstler Deutschlands. International bekannt wurde Kalkbrenner vor allem durch seinen Mega-Hit „sky and sand“. Das elektronische Open-Air-Konzert wird am Freitag auf dem historischen Residenzplatz im Zentrum von Würzburg stattfinden. Einlass ist ab 17 Uhr. Paul Kalkbrenner selbst wird von 20 bis 22 Uhr auf der Bühne stehen. Das Event ist restlos ausverkauft. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Die Veranstalter rechnen mit rund 10 000 Fans.

