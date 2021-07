Parkhaus am Hauptbahnhof muss geschlossen werden

Würzburg. Betroffen sind insgesamt 337 Stellplätze. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass

durch Setzungen einzelner Bauteile es zu Abplatzungen von Betonteilen

kommt, die innerhalb und außerhalb des Parkhauses eine Gefahr darstellen

können, hieß es. Die Stadt Würzburg arbeitet mit Hochdruck an der

Konzeption eines neuen Parkhauses in Kooperation mit einem privaten

Investor an fast gleicher Stelle.

