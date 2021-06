Packender Polit-Thriller zum Saisonauftakt

Die Uhr steht still im Foyer des Sommerhäuser Torturmtheaters. Sie zeigt fünf Minuten vor elf an; ein Mann mittleren Alters, grünes Hemd und altmodisches dunkelbraunes Sakko, und eine gleichaltrige Frau, rotes Kleid unter einem langen schwarzen Alltagsmantel, betreten die Bühne.

AdUnit urban-intext1

Die Zeit läuft

Das beginnende Gespräch zwischen beiden entpuppt sich schnell als Verhör. Die Uhr beginnt zu ticken, die Zeit läuft, um Mitternacht wird es zum Showdown kommen – es ist „Heilig Abend“.

Christian Buse und Judith Riehl in „Heilig Abend“. © Relin

Sofort sind die Zuschauer mittendrin im gleichnamigen Bühnendialog von Daniel Kehlmann. Mit seinen Romanen, vor allem mit „Die Vermessung der Welt“ (2005) und „Tyll“ (2017), wurde er zum anerkannten Bestsellerautor. Doch auch in seinen bisher vier Theaterstücken zeigt sich Kehlmann als brillanter Dialogschreiber. Perfekt beherrscht er in „Heilig Abend“ die Kunst der dramatischen Zuspitzung: vom ersten Satz an spürt man die knisternde Spannung, die sich in der Echtzeit von 65 Spielminuten und der ganz langsam sich verschärfenden Verhörsituation ins schier Unerträgliche steigert.

Befeuert wird der Nervenkitzel durch die erbarmungslos herunterlaufende Zeit – die Uhr übernimmt die dritte Rolle in diesem fesselnden Duell zwischen zwei Personen und zwei Sichtweisen auf die Welt. Auf der einen Seite steht der erfahrene Ermittler und Verhör-Spezialist Thomas, der ein mögliches Bombenattentat verhindern will. Ihm gegenüber verteidigt die des Terrorismus verdächtigte Philosophieprofessorin Judith die Notwendigkeit von Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen der Gegenwart.

AdUnit urban-intext2

Hinter dem vordergründigen Dilemma zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen Terrorgefahr und Überwachungsstaat, stellt das Stück auch ganz direkt die Frage nach Verteilungsgerechtigkeit.

Während sich Thomas „kein besseres System vorstellen“ kann, entgegnet Judith, dass das gar nichts beweist. Die Befragung steigert sich zum Streit der Ideen, zum faszinierenden Katz-und-Maus-Spiel, in dem mal der eine, mal die andere die Oberhand gewinnt. Dabei werden die Zuschauer ratlos hin- und hergerissen, ohne eine eindeutige Antwort zu erhalten.

AdUnit urban-intext3

In ihrer Inszenierung hält die Münchner Regisseurin Eos Schopohl, TTT-Besuchern seit 20 Jahren bestens vertraut, gekonnt die Balance zwischen den Positionen. Judith Riehl und Christian Buse erweitern die von Kehlmann als bloße Ideenträger angelegten Rollen mit reichlich Lebenserfahrung und enormer Präsenz zu lebensnahen Figuren.

AdUnit urban-intext4

Sie verweigern, wie auch der Text selbst, jegliche Schwarz-Weiß-Malerei. Und schenken allen Theater-hungrigen Besuchern ein gleichermaßen dichtes wie packendes Kammerspiel, das ganz nebenbei die Qualität der meisten TV-Polit-Thriller übertrifft. Spannender kann der Start in die neue Theatersaison in Sommerhausen nicht sein.

Gespielt wird mit allen nötigen und Hygiene- und Abstandsregeln sowie begrenzter Platzzahl im Foyer des Torturmtheaters. Vorstellungen bis zum 31. Juli, jeweils Dienstag bis Freitag 20 Uhr, Samstag 16.30 und 19 Uhr.