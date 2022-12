Nikoläuse seilten sich an der Uniklinik Würburg ab

Würzburg. Am Nikolaustag, 6. Dezember, kamen die Nikoläuse an der Würzburger Universitäts-Kinderklinik tatsächlich von oben. Allerdings nicht klassischerweise durch den Kamin, sondern an langen Seilen über Balkone und Fenster. Möglich wurde das Spektakel durch elf Höhenretter der Berufsfeuerwehr Würzburg. In Kostümen und ausgestattet mit langen weißen Bärten seilten sie sich von den oberen Stockwerken und von einer Drehleiter zu den jungen Patientinnen und Patienten in den Gebäuden D30, D31, C5 und C6 des Uniklinikums Würzburg (UKW) ab. Als Gaben dabei hatten sie Süßigkeiten und Plüschdrachen.

