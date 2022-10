Neun Verletzte nach Busunfall

Würzburg. Im Bereich Grombühlstraße/Berliner Ring ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr in der Würzburger Innenstadt ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Laut Polizei fuhr der Bus von der Schweinfurter Straße aus kommend, in den Kreisverkehr Berliner Platz ein. Zu diesem Zeitpunkt wurde dem 54-jährigen Busfahrer plötzlich schwindelig und schwarz vor Augen. Er verlor die Kontrolle über den Bus, der von der Fahrbahn abkam gegen einen am Kreisverkehr stehenden Baum prallte. Dieser knickte um und verkantete sich teilweise unterhalb des Busses. Der Linienbus war mit neun Personen besetzt. Sämtliche Fahrgäste sowie der Busfahrer wurden durch den Zusammenstoß zum Glück nur leicht verletzt. Sechs der Verletzten mussten allerdings zur ambulanten Behandlung in umliegende Kliniken gebracht werden. Die Bergung des Busses erfolgte mittels eines Krans und dauerte etwa drei Stunden, in denen die Zufahrt zur Grombühlstraße gesperrt und über den Haugering abgeleitet wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 54 000 Euro.

