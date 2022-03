Neun Todesfälle gemeldet

Würzburg. Neun Todesfälle wurden dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg im Zusammenhang mit Coronainfektionen gemeldet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab für den Landkreis Würzburg am Montag eine 7-Tage-Inzidenz von 2675,5 an. Von den neun Todesfällen ereigneten sich sieben in Einrichtungen: Dabei handelte es sich um einen 84-jährigen Mann, eine 92-jährige Frau, eine 94-jährige Frau, einen 77-jähriger Mann sowie eine 59-jährige Frau und einen 68-jähriger Mann, die alle mehrfach vorerkrankt und dreifach geimpft waren. Außerdem um einen 47-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet, der schwer vorerkrankt und ungeimpft war, eine 100-jährige Frau aus dem Stadtgebiet, die vorerkrankt war und deren Impfstatus unbekannt ist und einen 90-jähriger Mann aus dem Senorenstift Juliusspital, mehrfach vorerkrankt, dreifach geimpft. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion steigt auf 295 (176 in der Stadt, 119 im Landkreis Würzburg). pm

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1