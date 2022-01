Neuerungen bei Kindesunterhalt

Würzburg. Die Düsseldorfer Tabelle für Kindesunterhalt wurde angepasst und gilt neu seit dem 1.1.2022. An diese Tabelle halten sich alle Gerichte. Basis für die Berechnung ist das „unterhaltsrelevante Einkommen“. Für Betroffene stellen sich Fragen: Wie setzt sich das unterhaltsrelevante Einkommen zusammen, was kann unterhaltsmindernd sein? In einem Vortrag wird auch die Rangfolge erläutert, die im Unterhaltsrecht gilt und die Veränderungen der Düsseldorfer Tabelle. Rechtsanwalt Markus Weishaupt informiert hierüber bei der ISUV-Veranstaltung am Dienstag, 11. Januar, online um 19.30 Uhr.

