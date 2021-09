Neuer Studiengang in der Domstadt

Würzburg. Zum Wintersemester startet an der Uni Würzburg der neue und bundesweit einzigartige Bachelorstudiengang „Informatik und Nachhaltigkeit“. Er ist zulassungsfrei; die Einschreibung ist ab sofort möglich. Die Menschheit braucht Nachhaltigkeitsstrategien, um ihre Lebensgrundlagen auf der Erde möglichst gut zu erhalten. Digitale Tools, etwa für die Klimamodellierung oder die intelligente Steuerung des Straßenverkehrs können dafür nützlich sein. Auf der anderen Seite hinterlassen die weltweiten digitalen Aktivitäten einen großen ökologischen Fußabdruck: Serverfarmen und andere Rechenzentren verbrauchen sehr viel Energie.

Wie kann die Informatik ihre IT-Systeme nachhaltig gestalten? Und was kann sie auf anderen Gebieten beitragen, um den Umgang mit der Umwelt nachhaltig zu machen? Mit diesen Fragen können sich Studierende in einem neuen Bachelorstudiengang auseinandersetzen. Das Kernstudium besteht aus Lehrveranstaltungen in Informatik, Nachhaltigkeit und Mathematik.

Die Erdbeobachtung sammelt große globale Datensätze zur Oberfläche der Erde. Mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung werden diese Datenmengen immens steigen. Dabei sammeln die Satelliten Daten zum Beispiel für die Klimamodellierung oder zu den Veränderungen auf unserem Planeten. Solche Daten werden an der JMU an den Lehrstühlen für Fernerkundung und für Physische Geographie (Schwerpunkt Klimatologie) ausgewertet und zu Landkarten aufbereitet. Die Karten bilden eine Basis, um negative Effekte zu erkennen und gegensteuern zu können.

Die Methoden der Fernerkundung oder der Klimatologie können die Studierenden im neuen Bachelor kennenlernen, wenn sie die Vertiefungsfächer wählen. Als Vertiefungsfach ist auch Biologie möglich. Im Biozentrum der JMU fallen ebenfalls massenhaft Daten an, die es möglichst effizient auszuwerten gilt – etwa bei ökologischen Forschungen, die sich um das Insektensterben oder den Erhalt der Artenvielfalt drehen. Wie zum Beispiel wirken sich der Klimawandel oder Pflanzenschutzmittel auf die Sinnesleistungen und das Gehirn von Insekten aus?. Alternativ können die Studierenden den Schwerpunkt „Nachhaltige IT“ wählen. Hier geht es darum, wie man Software- und Kommunikationssysteme möglichst energieeffizient, langlebig, zuverlässig und sicher machen kann. Der neue Studiengang startet zum Wintersemester 2021/22 und ist zulassungsfrei. Das Einschreibungsportal ist ab sofort bis kurz vor dem Semesterstart (18. Oktober) geöffnet.

