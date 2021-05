Negativrekord bei Übergriffen auf Polizei

Würzburg. Innenminister Herrmann sprach am Montag über das Lagebild „Gewalt gegen Polizeibeamte“. Christian Schulz, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Unterfranken, fordert weitere Nachbesserungen in der Gesetzgebung – doch noch dringlicher: mehr Rückhalt in der Gesellschaft.

Einen negativen Rekord stellten auch in Unterfranken im vergangenen Jahr die Übergriffe auf Polizeibeamte und Rettungskräfte auf. Noch nie zuvor wurden derart viele Angriffe auf Polizisten gemeldet wie im Jahr 2020. Mit insgesamt 759 Fällen bedeutet dies eine Steigerung um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewerkschaft der Polizei reagiert mit Bestürzung.

Nicht mehr tragbarer Zustand

„Insbesondere die zunehmenden Zahlen von Beleidigungen und Bedrohungen gegen Polizeikräfte zeigen, wie deutlich und zunehmend der Respekt gegenüber der Polizei gesunken ist. Das ist ein Zustand, der nicht mehr tragbar ist“, findet Christian Schulz deutliche Worte. Die GdP Unterfranken fordert daher von der Gesetzgebung, wie bei den tätlichen Angriffen auch, eine stärkere Bestrafung für Tathandlungen der Beleidigung, Nötigung oder Bedrohung, gegenüber Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Die verbalen Entgleisungen richten sich schließlich nicht per se gegen den Menschen in der Uniform oder Dienstkleidung, sondern vorrangig gegen die Institutionen des Rechtsstaates. Wirklich problematisch seien allerdings die Folgen der verbalen Attacken. Denn auf Worte folgen bekanntlich Taten. Auf anfängliche enthemmte Verbalisierungen folgen schnell körperliche Tätlichkeiten. „Wehret den Anfängen“, so Schulz. Er wies bereits vor einiger Zeit nachdrücklich darauf hin, dass dieses bekannte Phänomen zwingend in den Griff bekommen werden müsse. Beleidigungen und Bedrohung im Rahmen von Menschenansammlungen können Umherstehende ebenfalls dazu animieren, gewalttätig zu werden. Eskalationen seien „vorprogrammiert“.

„Wir gingen eigentlich davon aus, dass nach der Einführung der BodyCam im Juli 2019 die Zahlen im Bereich der Gewalt gegen Polizeibeamte deutlich nach unten gehen. Dass unsere Kriminalstatistik allerdings deutlich steigende Zahlen aufzeigt, ist ein akutes Alarmsignal.“ Christian Schulz erklärt weiter: „Die BodyCam hat tatsächlich abgeschreckt. Evaluierungen zeigten, dass sie in zahlreichen Situationen deeskalierend gewirkt und somit tätliche Auseinandersetzungen verhindert hat. Das allerdings bedeutet, dass ohne den Einsatz der BodyCam die Zahlen sicherlich noch wesentlich höher ausgefallen wären.“ Das sei eine absolut beunruhigende Entwicklung in die falsche Richtung.

75 Prozent der Personen, die Angriffe auf Einsatzkräfte der Polizei starteten, waren alkoholisiert oder standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dass Alkohol und Drogen enthemmten, sei ein Fakt. Der Einsatz einer BodyCam wirke hier meist nicht mehr einschüchternd. Sollte man hier nicht über eine Strafverschärfung bei Begehung der Tat unter Alkoholeinfluss nachdenken, fragt Christian Schulz deshalb und spielt den Ball in Richtung Justiz. „Es ist ein falsches Signal, für Täter Entschuldigungen in deren Alkoholkonsum zu suchen. Es wäre an der Zeit, hier strafverschärfend zu argumentieren“, argumentiert er.

Doch auch hier bleibt Schulz realistisch. „Der Ansatz muss viel früher gesucht werden. Respekt gegenüber Einsatzkräften muss endlich zum Erziehungs- und Bildungsauftrag werden. Bereits im Elternhaus, im Kindergarten und schließlich auch in der Schule gehören die entsprechenden Werte in Projekten vermittelt.“ Die Gesellschaft müsse den Kindern wieder zwingend mit auf den Weg geben, dass Polizistinnen und Polizisten die „Guten“ sind. Aber auch Konsequenzen aus Übergriffen auf den Rechtsstaat müssten deutlich aufgezeigt werden. Erst am Schluss könne die maximale Ausschöpfung des Strafrahmens mit der entsprechenden abschreckenden Wirkung stehen.

Fehlverhalten von Polizeibeamten seien bundesweit absolute Einzelfälle und werden richtigerweise mit aller Konsequenz verfolgt und bestraft, führte Schulz weiter aus. „Permanente Verzerrungen des Bildes in der Öffentlichkeit machen uns jedoch traurig, teils auch wütend.“ Der GdP-Vorsitzende appelliert, Objektivität walten zu lassen. „Die Polizei übt tagtäglich Gewalt im Auftrag des Staates aus. Natürlich. Um Straftäter festzunehmen, um Angriffe auf Bürgerinnen und Bürger abzuwehren. Letztlich, um Recht und Gesetz durchzusetzen.

Kein Generalverdacht

Dass Privatpersonen in den Sozialen Medien völlig rechtmäßiges und notwendiges Handeln von Einsatzkräften als Polizeigewalt betiteln und Kolleginnen und Kollegen unter Generalverdacht stellen ist ungeheuerlich“, so der Gewerkschafter. Das drücke die Debatte um Gewalt in der Gesellschaft in eine völlig falsche Richtung.

Beängstigend seien gerade auch die Entwicklungen im Bereich der Demonstrationen. Zum wiederholten Male eskalierten beispielsweise am Untermain Versammlungen und Aufzüge, bei denen Teilnehmer tätlich gegen Einsatzkräfte vorgingen. Dass derartige Aktionen im Anschluss in den Sozialen Medien heruntergespielt, befeuert und teils glorifiziert würden bezeichnet Schulz als „beschämend und asozial.“ Doch stehe das Beispiel von Aschaffenburg nicht alleine. Ob Untermain, Mainfranken, Spessart, Rhön oder Haßberge, die Geschehnisse bei aktuellen Versammlungslagen seien erschreckend.

Pro Woche würden durchschnittlich fünf Polizisten in Unterfranken im Dienst durch Beschuldigte verletzt. Die Politik und die Bevölkerung müssten endlich deutlich sichtbar hinter ihrer Polizei stehen, welche trotz allen Widrigkeiten im Zusammenhang mit der Berufsausübung zuverlässig Bestleistungen erzielt. Christian Schulz: „Wir müssen die schützen, die uns schützen.“