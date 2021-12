Nautiland öffnet wieder

Würzburg. Das Nautiland öffnet für die Öffentlichkeit wieder am Montag, 3. Januar 2022, zu den gewohnten Öffnungszeiten. Zu beachten sind dabei die aktuellen Coronaregeln mit 2G-Plus und FFP2-Maske.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zutritt erhalten nur Geimpfte und Genesene mit negativem Test einer anerkannten Teststation.

Für das Nautiland wurde eine Besucherobergrenze für die Wasserlandschaft von 145 Besucher und für die Saunalandschaft von 30 Besuchern festgelegt. Die Besucherobergrenzen werden von den Kassen vor Ort kontrolliert, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Kinder unter 14 Jahre sind von der 2G-Regel ausgenommen. Ungeimpfte Kinder und Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren erhalten nur innerhalb einer Schul-, Kurs- oder Vereinsgruppe Zugang zum Nautiland (Ausnahme: Erfüllung jeweiligen gültigen 2G Plus Regel). Es gilt in den gesamten Räumlichkeiten FFP2 Maskenpflicht, außer in den Nassbereichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Welche Dokumente braucht man?

Geimpft: Mitzubringen ist ein offizieller Impfnachweis (auch digital z.B. über CovPass oder Corona-Warnapp möglich) bzw. Impfpass über eine seit mindestens 15 Tagen vollständig abgeschlossene Schutzimpfung mit Plus-Kontrolle eines amtlichen Dokumentes mit Lichtbild (Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte, . . .)

Genesen: Genesene werden wie vollständig Geimpfte behandelt. Mitzubringen ist als Nachweis das positive PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage und nicht länger als 6 Monate zurückliegt.

Schnelltest: Zusätzlich zum Impf- oder Genesenen-Nachweis wird ein negatives Schnelltestergebnis (maximal 24 Stunden alt) oder ein negatives PCR-Testergebnis (max. 48 Stunden alt) einer offiziellen Teststelle benötigt. Mitgebrachte Selbsttests sind kein gültiger Nachweis.

Für geimpfte Personen, die eine seit mindestens 15 Tagen abgeschlossene Booster-Impfung vorweisen können, ist ein Besuch ohne zusätzliches negatives Test-Ergebnis möglich.Die Gastro auf der Wasserlandschaftsseite bleibt geschlossen. Die Gastro auf der Saunaseite hat von Montag bis Sonntag von 15 bis 21 Uhr mit eingeschränktem Angebot geöffnet

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3