Nach Streit in Würzburg hochwertiges Pedelec entwendet

Würzburg. Ein Fahrradfahrer bemerkte am Freitagabend eine ihm unbekannte junge Frau, die im Stadtteil Frauenland auf den Eisenbahngleisen nahe der Nürnberger Straße (Höhe Elferweg) balancierte, so die Polizei.

Gegen 18 Uhr sprach der besorgte Mann auf Höhe des dortigen Tierheims die Dame hinsichtlich der Gefahren ihres Verhaltens an. Bedingt durch das aufkommende Unverständnis entstand eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf die uneinsichtige Dame plötzlich auf das abgestellte Pedelec des Mannes aufstieg und in Richtung Innenstadt flüchtete.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei sowohl die Dame als auch das Pedelec nicht mehr feststellen. Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schulterlange Haare. Bekleidet war sie mit einer senfgelben Strickjacke. Der Beuteschaden wird von der Polizei auf rund 4500 Euro beziffert.

Zeugen sollen sich unter Telefon 0931/4572230 mit der Polizeidienststelle Würzburg in Verbindung setzen.