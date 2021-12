Nach Bombenfund in Würzburg: Evakuierungen und Straßensperrungen

Würzburg. Aktuell betreut ein großer Stab unter der Leitung der Berufsfeuerwehr

Würzburg die Entschärfung der Fliegerbombe vor. Sie ist für 15 Uhr vorgesehen, die Räumung der betroffenen Betriebe und Privathäuser ist schon angelaufen. Ab

14 Uhr gilt in einem 500-Meter-Radius ein absolutes Betretungs- und

Befahrungsverbot. Insgesamt sind knapp 500 Menschen betroffen, auch ein

Teil der Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft. Hier könne allerdings

auf dem Gelände für eine sichere Verlegung gesorgt werden, hieß es in einer Pressemitteilung der Stadt Würzburg.

Für die weiteren betroffenen Haushalte, die bis zur Entschärfung gegen 17 Uhr nicht privat

unterkommen, steht ein Notquartier zur Verfügung. Dies ist die

Dürrbachtalhalle in Oberdürrbach. Die Hilfsorganisationen übernehmen

die Versorgung vor Ort. Auch Krankentransporte oder Fahrten für Menschen

mit Einschränkungen werden unter Telefon 0931/30906600 angeboten.

Zwischen einer Sammelstelle in der Rothofstraße an der Eisenbahnbrücke

und der Dürrbachtalhalle werden Fahrzeuge der Hilfsdienste zwischen 13

und 14 Uhr pendeln.

Die Sperrzone in Würzburg (rot markiert). © Stadt Würzburg

Während die Zahl der direkt von der Evakuierung Betroffenen für das

Stadtgebiet überschaubar ist, rechnen Stadt und Polizei mit massiven

Auswirkungen auf den Verkehr. So werden ab 14.40 Uhr sowohl die B27 als

auch der Zugverkehr bis zur offiziellen Entwarnung gesperrt. Alle

Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich weiträumig umfahren

beziehungsweise Verständnis für die Ausnahmesituation zu zeigen.

Die Feuerwehr bittet die Einwohner, vor dem Verlassen der Wohnräume

das Licht zu löschen, sonst werden womöglich noch Personen vor Ort

vermutet.

