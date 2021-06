Nach Amoklauf: Eine Schwerverletzte außer Lebensgefahr

Würzburg. Nach dem Amoklauf am Samstag in Würzburg ist die Polizei auch am Sonntag in der Innenstadt der Mainmetropole präsent. Eine 39-jährige Geschädigte befindet sich nicht mehr in "akuter Lebensgefahr". Nach momentanem Sachstand der Polizei wurden durch den Messerangriff des 24-jährigen Tatverdächtigen fünf Personen schwer verletzt. Es handelt sich um drei Frauen im Alter von 39, 52 und 73 Jahren sowie ein 11-jähriges Mädchen und einen 16-jährigen Jugendlichen. Die bei der Attacke beiden Leichtverletzten, eine 26-jährige Frau und eine 57-jähriger Mann, konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Ihren schweren Verletzungen erlegen sind drei Frauen im Alter von 24 Jahren (wohnhaft im Landkreis Main-Spessart), 49 Jahren (Landkreis Würzburg) und 82 Jahren (Würzburg).

AdUnit urban-intext1