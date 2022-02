Mutmaßliche Dealer gefasst

Würzburg. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unterzogen am späten Dienstagabend einen Pkw einer Verkehrskontrolle, in deren Verlauf der Beifahrer die Flucht ergriff. Der Mann konnte eingeholt und festgenommen werden. Im Fahrzeug entdeckten die Polizisten eine größere Menge Marihuana. Fahrer und Beifahrer müssen sich nun in Strafverfahren rechtfertigen.

Die Flucht ergriffen

Gegen 21.20 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einen Mercedes in der Weißenburgstraße einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle sprang der Beifahrer plötzlich aus dem Fahrzeug und rannte davon.

Nach kurzer Flucht wurde der 20-Jährige eingeholt und vorläufig festgenommen. Der Grund der Flucht dürfte in den rund 230 Gramm Marihuana gelegen haben, die der Flüchtende versucht haben soll wegzuwerfen.

Der 22-jährige Fahrer wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei dem Mann, der den Mercedes ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss lenkte, wurden zudem rund 1300 Euro mutmaßliches Drogengeld aufgefunden.

Im weiteren Verlauf der Sachbearbeitung erhärteten sich Verdachtsmomente gegen zwei weitere Männer, die in Rauschgiftgeschäfte mit den beiden Festgenommenen verwickelt gewesen sein sollen. Daher durchsuchten Polizisten im Anschluss die Wohnungen der beiden Fahrzeuginsassen sowie die Wohnungen der beiden weiteren Tatverdächtigen. Die beiden tatverdächtigen Männer im Alter von 19 und 23 Jahren wurden ebenfalls vorläufig festgenommen.

Neben dem Drogengeld stellte die Polizei insgesamt rund 350 Gramm Marihuana, zahlreiche elektronische Speichermedien und einen Teleskopschlagstock sicher. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen zur Herkunft der Drogen. Die vier Männer müssen sich in Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

