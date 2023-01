Mut zu Improvisation und Glaube an das Unmögliche

Würzburg. Unter das Motto „Sucht zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazu gegeben werden“ aus der Bergpredigt hat Bischof Dr. Franz Jung das Jahr 2023 für das Bistum Würzburg gestellt.

Im Pontifikalamt zum Jahresschluss im Würzburger Dom an Silvester betete er zugleich für den am Morgen verstorbenen Papst em. Benedikt XVI.

In seiner Predigt erinnerte Bischof Jung daran, dass die Gottesmutter Maria für die Umsetzung des biblischen Leitwortes stehe wie keine andere Person. Sie fange ganz neu an und glaube an das Unmögliche. Sie habe den Mut zur Improvisation und verlasse sich nicht zu sehr auf die institutionellen Rahmenbedingungen. Schließlich bewahre und erwäge sie alles im Herzen, um im Gebet immer wieder auf dem Weg der Nachfolge zu gehen.

An Weihnachten gehe es nicht darum, die Welt notdürftig zu reparieren. Gott setze einen kompletten Neuanfang und Maria glaube an diesen Traum. Das Reich Gottes ist nach den Worten von Bischof Jung „der Traum vom Frieden, von der Versöhnung, von weltweiter Gerechtigkeit, vom reinen Herzen“. Ohne den Glauben an diesen Traum und ohne die Bereitschaft, sich rückhaltlos dafür einzusetzen, könne das Reich Gottes nicht kommen. „Es braucht Heilige – Menschen, die mit den Augen Gottes auf diese Welt schauen und sehen, wie viel noch zu tun bleibt, um das verlorene Paradies zurückzugewinnen.“

Großes vollbringen

Ganz in diesem Sinne habe auch der verstorbene Papst Benedikt in Loreto 2007 zu den dort versammelten Jugendlichen gesagt: „Erlaubt mir, es nochmals zu sagen: jeder von Euch kann Großes vollbringen, wenn er mit Christus vereint bleibt. Und deshalb braucht Ihr, liebe Freunde, keine Angst davor zu haben, mit offenen Augen von wunderbaren Taten zu träumen; darum braucht Ihr Euch durch die Schwierigkeiten nicht entmutigen zu lassen. Christus vertraut auf Euch und wünscht, dass Ihr alle Eure edelsten und höchsten Träume vom echten Glück verwirklichen könnt. Nichts ist unmöglich für den, der auf Gott vertraut und sich ihm anvertraut.“

Wie Bischof Jung weiter erklärte, bedürfe es der Bereitschaft zur Improvisation, um den Traum vom Reich Gottes mit zu träumen. Als der Engel Maria verkündet, dass sie die Mutter des Sohnes Gottes werden soll, fragt diese: „Wie soll das geschehen?“ Diese Frage ziehe sich als Motiv durch das ganze Leben Marias. Die Reise nach Betlehem geschehe ohne weitere Begleitung, die Geburt in einem Stall als Notunterkunft. Die ersten, die zum Kind kommen, sind Hirten. Dann muss die Familie vor Herodes fliehen. „Wer das Reich Gottes sucht, muss den Mut zur Improvisation aufbringen, das kann durchaus anstrengend sein“, sagte Bischof Jung. Auch Jesus lebe das später selbst vor, zum Beispiel, als mit zwei Broten und fünf Fischen 5000 Menschen satt werden. Es sei wichtig, einfach anzufangen auf Gott zu vertrauen, „und das Wunder kann geschehen. Alles aber, was perfekt ist, erscheint uns am Ende wie tot, denn das Fertige macht sich erfahrungsgemäß immun gegen Anfragen von außen, es wird träge und lässt sich nicht mehr aus der Fassung bringen.“

Der Bischof ermunterte die Gläubigen, nach Möglichkeit am Ende jedes Tages zum Gebet innezuhalten. Zugleich sei es wichtig, wachsam zu sein für alles Unerlöste.

Angesichts des Tods von Papst em. Benedikt XVI. wurde ein Kondolenzbuch im Kiliansdom ausgelegt. Bischof Dr. Franz Jung entzündete eine Kerze für den Verstorbenen und betete für ihn. mh/pow