Miteinander anders denken

Würzburg. Die Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Moderatorin Hadija Haruna-Oelker, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022, beschäftigt sich seit langem mit Rassismus und Diskriminierung. Am Montag, 25. April, ist sie zum Auftakt des neuen literarischen Programmes „Literatur Live“ und gleichzeitig zur Eröffnung der „Würzburger Woche gegen Rassismus“ in der Stadtbücherei zu Gast.

Hadija Haruna-Oelker ist davon überzeugt, dass alle etwas von den Perspektiven anderer in sich tragen. Dass alle voneinander lernen können und einander zuhören sollten. In ihrem Buch erzählt sie ihre persönliche Geschichte und verbindet sie mit gesellschaftspolitischem Nachdenken. Sie erzählt von der Wahrnehmung von Differenzen, von Verbündetsein, Perspektivwechseln und von der Schönheit, die in den Unterschieden liegt. Ein hochaktuelles Buch, das drängende gesellschaftspolitische Fragen stellt und Visionen davon entwickelt, wie Gelerntes verlernt und Miteinander anders gedacht werden kann.

Der Verein KUlturS e.V. gestaltet die „Würzburger Woche gegen Rassismus“ in Kooperation mit dem Jugendkulturhaus Cairo und der Jugendbildungsstätte Unterfranken in diesem Jahr zum zweiten Mal. Gemeinsam geht es den Akteuren darum, auf rassistische, diskriminierende und antisemitische Ideologien und Aktivitäten aufmerksam zu machen und ein klares Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus zu setzen.

Das Programm der „Würzburger Woche gegen Rassismus“ soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten, mehr zum komplexen Thema Rassismus zu erfahren und Betroffenen einen Raum für den Austausch zu gewähren.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet in der Stadtbücherei im Falkenhaus statt. Weitere Informationen unter www.stadtbuecherei-wuerzburg.de, Telefon 0931/37 3438.