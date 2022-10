Mit über zwei Promille bei Würzburg unterwegs

Würzburg. Ein Klein-Lkw fuhr am Samstag gegen 21.15 Uhr auf einen Warnanhänger einer Verkehrssicherungsfirma auf – verletzt wurde niemand. Zum Unfallzeitpunkt fanden Straßenarbeiten auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg kurz vor der Anschlussstelle Randersacker statt. Eine Verkehrssicherungsfirma hatte die Absicherung der Nachtbaustelle, unter anderem mit einem Verkehrswarnleitanhänger, übernommen.

Ein 39-jähriger Fahrzeugführer übersah das Sicherungsfahrzeug beim Fahrstreifenwechsel und fuhr seitlich versetzt mit seinem Lkw gegen den Warnanhänger. Der in seinem Fahrzeug verweilende Mitarbeiter der Sicherungsfirma kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort und hielt erst einige Kilometer weiter an. Bei der Unfallaufnahme wurde konnte sogleich die Unfallursache festgestellt: Ein Alkoholtest beim Lkw-Fahrer ergab über zwei Promille. Der Beschuldigte wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.