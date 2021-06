Mit Sattelzug in Straßengraben

Gaukönigshofen. Mit seinem Sattelzug ist ein 57-Jähriger am Montag gegen 14 Uhr in einen Straßengraben gefahren. Der Mann war von Wolkshausen in Richtung Gaukönigshofen (Landkreis Würzburg) gefahren. Auf Höhe des Ortsschildes von Gaukönigshofen, in der dortigen Rechtskurve, kam er nach links von der Fahrbahn ab, riss drei Leitpfosten um und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Lkw-Fahrer sagte, er hätte einen „schwerer Hustenanfall“ gehabt und dann wäre ihm „schwarz vor den Augen“ geworden. Da der Sattelzug schief im Straßengraben stand und umzukippen drohte, musste er aufwendig mit einem Kran geborgen werden. Für die Dauer der Bergung wurde die Strecke über mehrere Stunden gesperrt. Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schrecken davon, sein Sattelzug blieb unversehrt. pol

AdUnit urban-intext1