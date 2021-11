Mit Orange gegen Gewalt

Würzburg. Wehende Fahnen und orangefarbenes Scheinwerferlicht: Das Landratsamt Würzburg hat ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen werden weltweit jährlich Aktionen und Gedenkveranstaltungen zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen abgehalten. In diesem Jahr beteiligte sich auch das Landratsamt Würzburg: Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern seiner Behörde und der Organisation Terre des Femmes ließ Landrat Thomas Eberth Fahnen vor dem Haupteingang zum Ämtergebäude in der Zeppelinstraße hissen.

Terre des Femmes stellte im Foyer zudem Infomaterial zur Verfügung, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisieren. Bei Einsetzen der Dunkelheit folgte das Landratsamt zudem dem Ruf der Frauenrechtsorganisation „Zonta“ und ließ als Mahnung das Hauptgebäude mit Scheinwerfern in der Farbe Orange erstrahlen. „Dass viele Frauen täglich um ihre körperliche Unversehrtheit bangen müssen, ist ein unerträglicher Missstand“, betont Landrat Thomas Eberth. Politische Entscheider und Behörden müssten bei diesem Thema immer wieder Farbe bekennen. Nur so könne man es aus der Tabuzone holen.