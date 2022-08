Das 40-jährige Opfer eines Diebstahls und einer Körperverletzung erschien bereits am frühen Freitagnachmittag bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Laut Pressebericht gab der Mann gegenüber den Ermittlern an, am Freitagmorgen gegen 4 Uhr in der Sanderstraße einen Döner gegessen zu haben. Anschließend sei er von einer Gruppe, bestehend aus fünf Personen, in ein Streitgespräch verwickelt

...