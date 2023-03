Mit knapp zwei Promille in Würzburg Verkehrszeichen gerammt

Würzburg. Am Montagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw den Zwerchgraben in Fahrtrichtung der Wittelsbacher Straße. Hierbei übersah er die dortige Verkehrsinsel, fuhr mittig über diese und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Würzburger vom Unfallort in Richtung der Wittelsbacher Straße. Die Fahrt ging auf der Gegenfahrbahn weiter, wobei es zu einer Beinahe-Kollision mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kam. Am Wittelsbacher Platz konnte die von einem Zeugen informierte Streifenbesatzung der Würzburger Polizei den Pkw anhalten. Den Beamten kam bei der Kontrolle sofort kräftiger Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von knapp zwei Promille, so dass dieser zur Polizeiinspektion Würzburg-Stadt gebracht wurde, wo ein hinzugerufener Arzt eine Blutentnahme durchführte. Den betrunkenen Verkehrsteilnehmer erwarten jetzt unter anderem Anzeigen wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Das Fahrzeug des Tatverdächtigen wies deutliche Unfallspuren auf. Der Sachschaden am Pkw wird von der Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Schaden am Verkehrszeichen beträgt rund 800 Euro.

