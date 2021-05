Mit Glasscherbe geschnitten

Würzburg. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier weiblichen Kontrahentinnen kam es am Samstag kurz nach Mitternacht in Grombühl. Drei Freundinnen waren laut Polizeibericht mit einer ihnen unbekannten 17-Jährigen in ein Handgemenge verwickelt.

In diesem griff die Täterin dann nach einer Glasscherbe und verletzte damit zwei ihrer Opfer. Diese erlitten Schnittverletzungen im Kopfbereich und an den Händen und mussten ärztlich versorgt werden.

Die flüchtige Täterin konnte dann unweit des Tatorts von der Polizei festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt. Die Jugendliche wurde an die benachrichtigten Eltern übergeben. pol