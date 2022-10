Mit 200 km/h überschlagen

Würzburg. Bei einem Unfall am Sonntag auf der A 3 bei Würzburg wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Zwei Fahrstreifen waren durch Trümmerteile und dem Pkw selbst auf dem Dach liegend blockiert.

Nach ersten Erkenntnissen war der 20-jährige Fahrer gegen 15.20 Uhr mit seinem Mini Cooper auf der A3 Richtung Nürnberg, kurz nach dem Rasthof Würzburg unterwegs. Bei etwa 200 km/h, Regen und folglich nasser Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto geriet ins Schleudern, prallte zunächst nach links in die mittlere Betonleitwand, dann nach rechts in die Außenschutzplanke, überschlug sich, bis es auf dem Dach liegen blieb. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit erstreckte sich die Unfallstelle auf rund 500 Metern Länge. Der rechte und mittlere Fahrstreifen mussten für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden. Der Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand bei beiden nicht.

Durch umherfliegende Teile wurde ein Pkw im Gegenverkehr getroffen und leicht beschädigt. Bei der Unfallaufnahme und der Suche nach Ausweisdokumenten wurden in einer Reisetasche Drogen aufgefunden. Des Weiteren ergaben sich auch Hinweise auf das Fahren unter Drogeneinfluss. Die Polizei ordneten die Blutentnahme bei dem Fahrer aus dem Landkreis Kitzingen an und stellten die Betäubungsmittel sicher. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem möglichen Einfluss von Drogen, wegen des Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen fahrlässiger Körperverletzung und weiterer Delikte.