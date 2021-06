Ministerpräsident Söder ordnet Trauerbeflaggung an

Würzburg. Aufgrund des schrecklichen Vorfalls in Würzburg vom Freitag hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder für drei Tage eine landesweite Trauerbeflaggung angeordnet. Sie gilt vom heutigen Samstag bis einschließlich Montag. Söder: „Die Tat von Würzburg ist unfassbar und schockierend. Bayern zeigt Solidarität. Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und bangen mit den Verletzten.“ Die Anordnung zur Trauerbeflaggung gilt für alle staatlichen Dienstgebäude in Bayern. Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wurden gebeten, in gleicher Weise zu verfahren.

