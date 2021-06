Messerattacke: Entsetzen bei der Bundesregierung

Würzburg. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte in Berlin: "Es ist eine Tat von nicht zu begreifender Brutalität und Bösartigkeit. Die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung hoffen, dass die Verletzungen heilen, dass die Betroffenen wieder gesund werden können an Körper und an Seele und dass sie für diesen Weg Begleitung und Unterstützung finden." Gleichtzeitig wurde auch das couragierte Eingreifen einiger Passanten gewürdigt. Seibert sprach von einer Heldentat, die hier vollbracht worden sei. Die Stadt hat unterdessen ein Kondolenzbuch ausgelegt.

