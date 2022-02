Messerangreifer vor Gericht

Würzburg. Der Prozesstermin steht nun fest: Ab dem 22. April soll sich Abderrahman J. vor Gericht verantworten. Der Angeklagte hat am 25. Juni 2021 in der Würzburger Innenstadt mit einem Messer Passanten angegriffen: drei Frauen starben, neun Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Den Prozesstermin teilte Michael Schaller, Sprecher des Landgerichts Würzburg, am Freitag mit. Über die Zulassung der Antragsschrift und die Eröffnung des Hauptverfahrens im Verfahren 1 Ks 502 Js 278/21 (Messerangriff in der Würzburger Innenstadt) sei noch nicht entschieden. Das dürfte aber nur eine Formsache sein. Für den Fall der Eröffnung des Hauptverfahrens habe das Gericht mit den Verfahrensbeteiligten etwa 30 Termine für die Hauptverhandlung abgestimmt. Diese soll am 25. und 27. April fortgesetzt werden und könnte sich bis in den August erstrecken, hieß es.

