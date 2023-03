Mehrere Verletzte bei Handgreiflichkeiten in Würzburg

Würzburg. Gleich mehrfach musste die Polizei am Wochenende wegen Körperverletzungen auf dem Frühjahrsvolksfest ausrücken.

Am Samstag, 25. März, kam es zu mehreren Einsätzen und Handgreiflichkeiten. Dabei wurden einige Menschen leicht verletzt. Zunächst geriet eine Personengruppe gegen 21.30 Uhr mit einem unbekannten männlichen Täter in Streit. Dieser beleidigte zunächst eine 16-Jährige als „Schlampe“, woraufhin der Vater der Geschädigten dazwischen gehen wollte. Daraufhin schlug ihn der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht. Der Vater der Jugendlichen erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Würzburger Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 23 Uhr kam es erneut zu einer Streitigkeit zwischen drei Personen. Im Laufe der zunächst verbalen Streitigkeit schlug der unbekannte Täter einem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und einem weiteren Geschädigten mit der flachen Hand auf den Kopf.

Bereits am Freitag fanden mehrere Schlägereien auf dem Frühjahrsvolkfest statt. Am Freitag, 24. März, gegen 20.55 Uhr, wurde im Bereich der Unterführung zu den Mainwiesen ein 20-jähriger Mann von drei bisher unbekannten Personen angesprochen und niedergeschlagen.

Gegen 22.10 Uhr kam es im Festzelt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 47-jährigen und einem 21-jährigen Mann. Aus unbekannten Gründen kam es zu einem Streit. Dabei schlug der ältere Mann mit den Fäusten auf den jüngeren ein. Der nahm einen Maßkrug zu Hilfe und attackierte damit seinen Kontrahenten.

Nach Mitternacht wurde im Bereich der Toiletten eine 31-jährige Frau von einem 21-jährigen Mann verbal attackiert. Dann schlug er der Frau gegen den Kopf. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber eingeholt und der Polizei übergeben werden. Die Frau wurde nur leicht verletzt. Alle Beteiligten waren mehr oder minder stark alkoholisiert.

