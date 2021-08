Mehrere tausend Euro von Rentnerin erbeutet

Eisingen. Mehrere tausend Euro Bargeld übergab am Montagabend eine Frau aus Eisingen an Trickbetrüger, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 21 Uhr meldete sich eine bislang unbekannte Täterin telefonisch bei der Geschädigten und gab vor, Polizeibeamtin zu sein. Die Anruferin vermittelte ihrem Opfer den Eindruck, dass ihr Bargeld und auch ihr zu Hause aufbewahrter Schmuck in Gefahr seien. Die vermutlich aus einem im Ausland befindlichen Callcenter agierende Betrügerin täuschte vor, dass bei der Geschädigten möglicherweise ein Einbruch bevorstehen würde und daher ihre Wertsachen von der Polizei in Verwahrung genommen werden müssten. Die angerufene Dame schenkte der vermeintlichen Polizistin schließlich Glauben – nicht zuletzt, da die Täterin mittels geschickter Gesprächsführung psychischen Druck erzeugte. Gegen 23.30 Uhr kam es schließlich zur Übergabe von Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie von Schmuck an einen noch unbekannten männlichen Täter. Dieser war offensichtlich mit einem nicht näher beschriebenen Fahrzeug im Bereich der Sudetenstraße vorgefahren und nahm die Beute entgegen. Der Abholer wurde zuvor von der Anruferin angekündigt.

Die Rentnerin bemerkte den Betrug noch in der Nacht und verständigte schließlich die richtige Polizei. Die Kriminalpolizei Würzburg nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Die Polizei rät, in solchen Fällen sofort aufzulegen.