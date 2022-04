Mehrere Polizisten attackiert

Würzburg. Völlig eskaliert ist eine familiäre Streitigkeit am Donnerstag gegen 22.40 Uhr in der Neubergstraße in Würzburg. Zunächst teilten Anwohner mit, dass es auf der Straße zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen kommen würde. Als die ersten Polizeistreifen an der Örtlichkeit eintrafen, erkannten sie eine Personengruppe, die sich handfest stritt. Während des Versuchs die Streitenden zu trennen, wurde ein Polizeibeamter von einer 41-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Ein 17-Jähriger versuchte einen anderen Beamten zu treten. Beide mussten gefesselt werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und sollten zur Polizeidienststelle gebracht werden. Während des Transports versuchte eine dritte Person die Festgenommenen zu befreien. Dabei trat sie nach den Kollegen. Die drei müssen mit einem Verfahren rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1