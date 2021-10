Mehrere Hundert Euro wurden erbeutet

Würzburg. Ein Raub auf eine Tankstelle in der Franz-Ludwig-Straße ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Die Polizei sucht Zeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der bislang unbekannte Täter erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Mann, konnte er unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, betrat ein Mann die Tankstelle in der Franz-Ludwig-Straße, bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und raubte mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss hieran flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Sanderau/Innenstadt. Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Die Würzburger Polizei leitete nach Bekanntwerden des Raubs sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. An den Maßnahmen waren auch Kräfte der Bereitschaftspolizei beteiligt. Bislang ist der Täter jedoch noch unbekannt. Die hinzugezogene Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beschreibung des Täters

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist circa 20 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß mit sportlicher Figur. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose, die an den Knöcheln hochgekrempelt war, sodass auffallend weiße Socken zu sehen waren. Zudem trug er eine silbern verspiegelte Sonnenbrille und eine FFP-2-Maske im Gesicht. Zum Tatzeitpunkt hatte er an den Händen graue Arbeitshandschuhe und eine Umhängetasche bei sich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg sucht nun Zeugen, die den Mann gegebenenfalls vor oder nach der Tat unmaskiert gesehen haben.