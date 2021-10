Würzburg.

Der bislang unbekannte Täter erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld bei dem Überfall. Am Samstag, kurz vor Mitternacht, betrat ein Mann die Tankstelle in der Franz-Ludwig-Straße, bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und raubte das Geld.Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei nach dem Mann konnte er unerkannt in Richtung Innenstadt flüchten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1